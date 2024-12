Despedida de Gabigol tem atrito com a diretoria e clima de até logo com Fla

Gabigol manteve a palavra e se despediu do Flamengo com uma grande festa no Maracanã. A emoção da ligação com a torcida teve o momento de catarse no gol marcado já no segundo tempo. Ovacionado, preferiu deixar um clima de até logo e uma promessa de que pode voltar. Mas nem o adeus deixou passar desapercebido o atrito com a diretoria, que ficou exposto para quem quisesse ver.

O que aconteceu

O climão com a diretoria se manteve até o fim. Gabigol entrou no campo antes do aquecimento para ser homenageado, deu apenas um aperto de mão nos dirigentes e recebeu um quadro das mãos do presidente Rodolfo Landim. Ao invés de tirar foto com o trio, ele saiu, apontou para a torcida e evitou as imagens, priorizando apenas os familiares.

Landim foi xingado, mas Gabriel evitou ter muitas reações. Na primeira vez, balançou a cabeça em tom afirmativo enquanto se posicionava ao lado da família para tirar foto com as taças conquistadas. O clima foi de certo constrangimento.