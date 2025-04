León e Pachuca têm apelações registradas no CAS contra Fifa por vaga no Mundial de Clubes

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou nesta sexta-feira que conduzirá um recurso expedido no mês que vem na apelação do clube mexicano León contra a decisão da Fifa de bani-lo do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos. O mais alto tribunal do mundo esportivo afirmou que o time mexicano e seu "clube-irmão" Pachuca, entraram com recursos separados contra uma decisão da entidade no mês passado que afirma que, por terem o mesmo proprietário, ambos não podem disputar o torneio. "O Club León entrou com um recurso adicional contra a decisão do Secretário Geral da Fifa buscando o retorno à competição", disse o tribunal em um comunicado.

"As partes estão trocando submissões escritas em relação a essas apelações de acordo com as regras de arbitragem que regem os procedimentos do CAS. As apelações serão ouvidas sob o procedimento expedito acordado pelas partes, e a audiência ocorrerá durante a semana de 5 de maio de 2025", ele acrescentou o informativo.

Ainda não há uma data definida para o veredicto no caso que decidirá a vaga final entre as 32 equipes que disputarão o torneio de um mês. Os clubes mexicanos se classificaram ao vencer a Copa dos Campeões da Concacaf em diferentes edições.