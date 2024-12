Cruzeiro, Santos, Corinthians, Fortaleza, Bahia: Gabigol fala sobre futuro

Gabigol afirmou não ter acertado ainda o próximo passo na carreira após a despedida do Flamengo. O atacante fez a última partida pelo Rubro-Negro no domingo, no empate em 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, pela última rodada do Brasileiro. Ele participou do podcast Podpah na noite desta segunda-feira e comentou sobre o futuro.

Não tenho algo assinado com ninguém, nada certo. Amanhã [10] vou começar a pensar nisso, se vou para fora, se fico. Quero ir para um lugar para ser campeão Gabigol

O que aconteceu

O contrato de Gabigol com o Flamengo termina no fim do ano, e as partes não renovaram. Ele disse que não ficaria logo após o título da Copa do Brasil.