Gabigol marca e emociona, mas Flamengo empata com Vitória na última rodada

A melhor parte do empate entre Flamengo e Vitória por 2 a 2 foi mesmo a despedida de Gabigol no Maracanã. Neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes fizeram jogo sem grandes emoções, apesar dos quatro gols. Titular, o atacante roubou a cena em duelo que já não valia mais nada.

O jogo foi de homenagens a Gabigol, que jogou e saiu ovacionado aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante teve mosaico em lembrança aos momentos marcantes dele pelo clube. A arquibancada ficou lotada de camisas, cartazes e outros itens do camisa 99. A torcida hostilizou muito o presidente Rodolfo Landim às vésperas da eleição do clube. Mais de 67 mil pessoas estiveram no estádio.

Autor do gol, Alerrandro terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele ficou empatado com Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 gols. Pedro, do Fla, terminou com 11 em quinto lugar mesmo com uma lesão grave.