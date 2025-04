Pedro volta a ser relacionado pelo Flamengo após 221 dias

Após passar por cirurgia, o atacante enfrentou um longo e doloroso processo de recuperação. Sua volta, porém, aconteceu antes do previsto, em sete meses, uma vez que o prazo para estes casos, em média, é de nove meses.

Classificação e jogos Brasileirão

Seu aproveitamento, no entanto, será aos poucos. Pedro iniciará a partida no banco e deverá ganhar minutagem gradualmente para recuperar o ritmo de jogo, a confiança e para evitar lesões musculares, algo comum para quem retorna de uma lesão deste tipo.

Mesmo com a contusão no início de setembro, Pedro foi o artilheiro isolado do Flamengo na temporada passada. Há uma expectativa de que sua volta melhore a efetividade da equipe nas chances de gol perdidas, algo que tem incomodado o técnico Filipe Luís e os torcedores.