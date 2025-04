Técnico rival do Fla combateu na Guerra das Malvinas: 'sorte de voltar'

Omar de Felippe tem longa carreira no futebol como treinador e jogador, mas há um doloroso parênteses em sua vida. Ele ficou um período afastado dos gramados para ser combatente na Guerra das Malvinas.

Ele desembarcou no Brasil como treinador do Central Córdoba, time campeão da Copa da Argentina no ano passado e rival do Flamengo nesta noite (9), pela fase de grupos da Libertadores.