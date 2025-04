Palmeiras tem pedreira, e Corinthians joga 'em casa'; jogos da Copa do BR

Os 32 times foram divididos em dois potes, de acordo com ranking da CBF. As equipes do mesmo grupo não poderão se enfrentar nesta fase.

Os mandos de campo também foram definidos por sorteio. Em caso de empate no placar agregado, a disputa irá para os pênaltis.

Veja os jogos da 3ª fase da Copa do Brasil

Operário x Vasco

Fluminense x Aparecidense

Paysandu x Bahia

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Retro-PE x Fortaleza

Brusque x Athletico

Ceará x Palmeiras

Maringá-PR x Atlético-MG

Botafogo-PB x Flamengo

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB-AL

Novorizontino x Corinthians

Criciúma x Red Bull Bragantino

CSA x Grêmio

* Os times da esquerda serão mandantes no jogo de ida