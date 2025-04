Na Libertadores das bets, Brasil é o mais dominado pelas casas de apostas

Já a Argentina, outro polo importante do futebol sul-americano, segue caminho mais discreto. Apenas o River Plate, entre os sete argentinos na fase de grupos, exibe uma marca do setor em sua camisa. Uruguai e Bolívia, por sua vez, permanecem fora do mapa das parcerias com casas de apostas — nenhum dos dois países têm clubes com esse tipo de patrocínio.

Segundo estimativas do mercado, o montante movimentado por esses contratos no Brasil ultrapassa R$ 1 bilhão ao ano. E todas as casas presentes na Libertadores 2025 já operam com regulamentação do Governo Federal, reforçando a legitimidade dessas parcerias.

Para os clubes, o impacto é direto nas finanças, como mostra o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos. "Estamos colocando o Internacional na vanguarda do setor, combinando análise de dados, criatividade e alto poder de execução. Este é o início de um esforço ainda maior do clube para aumentar nossas receitas e, com isso, sermos cada vez mais competitivos", afirma o cartola.

Do lado das empresas, o investimento tem retorno garantido. "O patrocínio firmado com o Fortaleza, o maior da história do clube, e hoje considerado uma referência nacional, reflete o compromisso da nossa marca em expandir ainda mais sua atuação no futebol brasileiro, com visibilidade que transcende o país", comenta José Victor Valadares, diretor executivo da Ana Gaming, responsável pelas marcas 7k, Cassino e Vera.

Para especialistas do setor, essa relação é uma via de mão dupla. "Os patrocínios das casas de apostas têm se mostrado essenciais para o avanço financeiro dos clubes brasileiros. Com injeções de recursos substanciais, os times ganham maior capacidade de investir em infraestrutura e, sobretudo, na contratação de atletas de renome", analisa Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co.

"Essa colaboração estratégica é vantajosa para ambos: as casas de apostas ampliam sua exposição, enquanto os clubes conseguem formar elencos mais sólidos e competitivos."