Lei do ex? Fla enfrenta Botafogo-PB na Copa do Brasil e revê 'Ceifador'

O Flamengo vai enfrentar o Botafogo-PB na Copa do Brasil. O Belo tem no elenco um velho conhecido da torcida rubro-negra: o atacante Henrique Dourado. O "Ceifador" defendeu o time da Gávea entre 2018 e 2019. O mando do primeiro jogo será do time da Paraíba, enquanto os cariocas decidem em casa.

Atual campeão do torneio, a equipe rubro-negra vai iniciar a trajetória na competição nesta terceira fase. O sorteio dos confrontos aconteceu na tarde de hoje (9), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O elenco tem o atacante Henrique Dourado. Ele chegou ao Flamengo para a temporada de 2018 e chegou a iniciar o ano de 2019, antes de ir para o Henan Jianye, da China. De lá para cá, o jogador defendeu clubes como Cianorte, Cruzeiro, Chapecoense e Portuguesa