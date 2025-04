Pedro pode voltar hoje ao Flamengo? Mauro Cezar explica situação

Pedro pode voltar a jogar hoje pelo Flamengo contra o Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores, mas deve ter um retorno bastante gradual aos gramados após a grave lesão no joelho, informou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (9).

Pedro pode ser relacionado, mas é bom ter um pouco de calma. Ele está voltando num prazo muito curto até, são geralmente nove meses a recuperação dessa lesão. Nove meses seria em junho, ele está voltando em abril, dois meses antes. A cirurgia dele foi dia 13 de setembro, então agora no dia 13 ainda vai fazer sete meses. É impressionante.