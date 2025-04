Dupla Fla-Flu planeja jogar quatro vezes fora para Vasco atuar no Maracanã

Isso ocorreria com adversários de menor nível técnico, o Flamengo não abriria mão em jogos grandes.

E outra condição é que o Vasco avise com três semanas de antecedência mais ou menos. Assim, o Flamengo e o Fluminense poderiam armar uma partida fora do estado na data.

Quando o Vasco for o mandante, terá direito a uma receita de bebida, como o Flamengo e o Fluminense. Essa renda é um fixo estabelecido em contrato com um fornecedor por número de torcedor, em geral, R$ 3 por pessoa. E poderá explorar os estacionamentos novos acordos com o estado.

As receitas de camarotes continuam com os dois clubes concessionários pois são usados para a manutenção do estádio.