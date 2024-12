Messi x Messinho, Neymar x Mbappé: duelos que o Super Mundial aguarda

Neymar x Mbappé

Outro duelo à parte pode ser o reencontro de Neymar e Mbappé, ex-companheiros de PSG. Isso porque o Al Hilal caiu junto do Real Madrid no Grupo H, e o caminho dos dois atacantes deve se cruzar novamente, só que agora de lados opostos.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

A relação entre eles, que já era turbulenta, azedou ainda mais depois do fim da parceria. No entanto, a situação de Neymar no clube saudita é incerta para o próximo ano, o que pode fazer com que os atletas não se enfrentem em campo.

Abel Ferreira encara ex-colega

Técnico Abel Ferreira em ação quando comandava o Braga (Portugal), em 2019 Imagem: Getty Images

Abel Ferreira e Vítor Bruno, técnico do Porto, já trabalharam no mesmo clube, embora não atuassem juntos diretamente. Bruno era auxiliar técnico de Sérgio Conceição no Braga desde julho de 2014 quando Abel Ferreira assumiu como técnico do time B, no início de 2015.