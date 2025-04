Dortmund faz cinco gols, só três valem, e Barcelona vai à semi da Champions

Não valeu! Gross recebeu cara a cara com Szczesny e bateu cruzado para fazer o segundo do Dortmund ainda no começo da partida. O gol foi anulado por impedimento do meia alemão no momento do passe.

Szczesny salva. Adeyemi recebeu em velocidade pela esquerda, invadiu a área do Barcelona e finalizou cruzado. Szczesny se posicionou bem e fez a defesa.

Ele salva de novo. Szczesny fez duas boas defesas no começo do segundo tempo. Primeiro, parou Adeyemi com o pé esquerdo em chute e, na sobra, Gross finalizou da marca do pênalti para mais um milagre do polonês.

Guirassy faz o segundo do Dortmund: 2 a 0. Na cobrança de escanteio, Bensebaini apareceu na segunda trave e ajeitou para o meio. Guirassy apareceu do outro lado para completar para as redes.

Bensebaini faz contra: 2 a 1. Fermín López recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Bensebaini veio no embalo para mandar para longe, mas pegou mal na bola e mandou contra o próprio gol.