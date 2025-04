Marcos Antônio vê jogo difícil contra o Botafogo e pede "tranquilidade" para o São Paulo

?? No Direto do CT, uma entrevista com Marcos Antonio e o último treino do Tricolor antes de enfrentar o Botafogo!

Diante do Botafogo, o São Paulo vai buscar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Luis Zubeldía tem três empates na competição e ocupa a 15ª posição, com três pontos. No último domingo, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, no Morumbis.

Por outro lado, o Botafogo é o 10º colocado, com quatro pontos conquistados. No último sábado, a equipe carioca perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid.