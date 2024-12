Super Mundial pode ter Fla-Flu na semifinal; veja cenários do mata-mata

Restrições do sorteio

A Fifa anunciou que clubes de um mesmo país não podiam estar em um mesmo grupo, com exceção dos integrantes da Uefa. O sorteio, cheio de restrições, também evitará que times de mesma confederação dividam chave "sempre que possível". Com 12 representantes no torneio, metade das chaves terá dois europeus.

Os cabeças de chave da Uefa e da Conmebol foram dispostos nos grupos de forma com que não se enfrentem antes da semifinal no mata-mata, caso terminem em primeiro de seus grupos. Isso envolveu Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e PSG, da Europa, e Flamengo, Palmeiras, Fluminense e River Plate, da América do Sul.

Na fase eliminatória, City e Real e Flamengo e Palmeiras foram alocados para que também só se enfrentarem na semifinal. A medida foi estabelecida porque são os dois melhores colocados nos rankings das duas principais confederações. O mesmo ocorreu com Bayern e PSG, assim como com Fluminense e River Plate.