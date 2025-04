São Paulo desembarca no Rio de Janeiro para duelo contra o Botafogo pelo Brasileiro

Nesta terça-feira, o São Paulo desembarcou no Rio de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta, no Estádio Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília).

A delegação são-paulina embarcou para a o Rio de Janeiro no período da tarde, logo após o último treino no CT da Barra Funda, com foco no encerramento da preparação para o duelo.