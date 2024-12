Super Mundial: como estão atualmente os adversários dos brasileiros

Adversários do Flamengo (grupo D)

ESPÉRANCE

A equipe tunisiana tem bons números na atual temporada. Em 13 jogos, foram oito jogos, quatro empates e apenas uma derrota. O Espérance está na quinta colocação no campeonato nacional, com 19 pontos, dois atrás do líder Stade Tunisien. Na Liga dos Campeões da África, são três vitórias em três partidas disputadas até aqui -- o time volta a campo pela competição nesta sexta-feira, contra o Sagrada Esperança, de Angola.

CHELSEA

Os Blues têm uma derrota nos últimos 10 jogos, entre compromissos pelo Campeonato Inglês e Liga Conferência, da Uefa. A equipe caiu nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle, mas, atualmente, ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês, com 28 pontos, sete atrás do Liverpool. Na competição continental, são quatro vitórias em quatro jogos.

LEÓN

O León, do México, não vive boa fase neste início de temporada 2024/2025. A equipe entrou em campo 17 vezes e obteve apenas três vitórias, nove empates e cinco derrotas. O time ficou em 11º no Apertura do Mexicano e fora dos playoffs.

Adversários do Fluminense (grupo F)

BORUSSIA DORTMUND

O Borussia não atravessa a melhor das fases. O time da Muralha Amarela está na quinta colocação no Campeonato Alemão, com 20 pontos, 10 atrás do líder e rival Bayern de Munique. Além disso, caiu na segunda fase da Copa da Alemanha, após derrota para o Wolfsburg, por 1 a 0, com gol nos acréscimos. Na Liga dos Campeões, o cenário é um pouco melhor. O Borussia tem quatro vitórias em cinco jogos -- a única derrota foi para o Real Madrid, em um 5 a 2 que teve hat-trick de Vinicius Júnior.