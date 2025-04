Caso VaideBet: ex-superintendente de marketing do Corinthians presta depoimento, e advogado nega crime

Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, compareceu à delegacia nesta terça-feira e prestou depoimento sobre o Caso VaideBet. Ele está sendo investigado por associação criminosa, antigo crime de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Sérgio Moura e o advogado José Roberto Rodrigues atenderam à imprensa após o depoimento, que estava marcado para as 14h (de Brasília). Na saída da delegacia, o advogado desmentiu as acusações e alegou que todas as perguntas foram respondidas. O ex-superintendente de marketing do Corinthians, por sua vez, permaneceu calado diante dos jornalistas.

"O depoimento, assim como Sérgio fez desde o início, quando ele colocou à disposição o cargo de superintendente de marketing, para que as investigações tomassem o melhor curso possível, hoje ele veio aqui e prestou os esclarecimentos dele, respondeu todas as perguntas, tanto do Dr. Juliano, promotor de Justiça, quanto do Dr. Tiago, delegado. Não restou dúvidas que, em momento algum, o Sérgio agiu de má fé ou tampouco tenha praticado crime, o que muitas vezes foi relatado pela mídia", disse Rodrigues.