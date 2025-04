Lateral do Corinthians, Matheuzinho projeta "jogo difícil" contra o Fluminense

"Vamos com tudo para o jogo contra o Fluminense. Vai ser um jogo muito difícil, mas em casa temos o apoio da nossa torcida, que é um algo a mais. Tenho certeza de que vamos fazer uma excelente partida e a torcida vai nos ajudar", finalizou.

O Corinthians espera voltar a vencer após o revés no Derby. No último sábado, na Arena Barueri, o Timão perdeu de 2 a 0 para o Palmeiras e sofreu a primeira derrota no Brasileiro.

A equipe do técnico Ramón Díaz possui uma vitória, um empate e uma derrota e ocupa a nona posição do torneio nacional, com quatro pontos. O Fluminense, por sua vez, figura na quinta posição, com seis unidades.