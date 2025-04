Barcelona perde para o Borussia Dortmund, mas avança às semifinais da Liga dos Campeões

? FC Barcelona (@FCBarcelona) April 15, 2025

O Barcelona terá como adversário na semifinal o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Inter de Milão. Na ida, os italianos venceram por 2 a 1. O jogo de volta será nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Giuseppe Meazza. As datas da próxima fase ainda serão definidas pela Uefa.

O Barcelona volta a campo neste sábado, às 11h15, quando enfrenta o Celta de Vigo, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Já o Borussia Dortmund recebe o Borussia Monchengladbach neste domingo, às 12h30, pelo Alemão.

Os gols do jogo

O primeiro tempo começou com superioridade do Borussia Dortmund. Aos dez minutos, Gross foi derrubado por Szczesny e ganhou o pênalti. Guirassy converteu a cobrança e abriu o placar. Seis minutos depois, os alemães até chegaram ao segundo gol com Gross, que estava impedido e, portanto, o tento foi anulado.

Na segunda etapa, o Borussia Dortmund continuou incisivo. Aos três minutos, Guirassy aproveitou o toque de cabeça de Bensebaini para ampliar o marcador. Contudo, o Barcelona diminuiu aos oito: após cruzamento de Fermín López, Bensebaini desviou contra a própria meta.