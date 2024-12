Times europeus querem receber mais por disputar o Super Mundial, diz jornal

A Fifa ainda não divulgou qual será a premiação financeira do Super Mundial. Os clubes europeus, no entanto, pressionam para receberem mais do que os times de outros continentes, de acordo com o jornal espanhol AS.

O que aconteceu

Os europeus representam menos de 40% dos participantes, mas querem receber cerca de 70% do valor total. A Uefa é a confederação que mais leva times para o torneio que terá 32 participantes. São 12 equipes da Europa, o dobro dos seis integrantes classificados da Conmebol.

O argumento é que eles são "os que mais geram [receita]" e que, por isso, desejam uma fatia maior, segundo a publicação. O AS escreveu que os clubes europeus não querem uma distribuição igualitária, e sim "proporcional às cifras econômicas".