Fifa sorteia Mundial sem premiação definida e com europeus na bronca

A quantidade de patrocinadores ainda é baixa. A Fifa tem, até o momento, apenas três empresas com as quais fechou contrato de patrocínio para o Super Mundial: Bank of America (banco), Hisense (fabricante chinesa de eletrônicos e eletrodomésticos) e a AB InBev (cervejaria).

Dois participantes estão "ameaçados" e uma exclusão pode acontecer. Pachuca e León, ambos do México, conquistaram a Concachampions fazem parte do grupo que pertence ao empresário Jesús Martinez Patiño. A Fifa proibiu que dois times de um mesmo dono participassem do torneio. Uma decisão deve ser tomada em breve pela entidade, que pode permitir que ambos participem. O Alajuelense, da Costa Rica, enviou um ofício ao órgão solicitando a vaga do time excluído.

Europeus na bronca por calendário

A criação do Super Mundial de Clubes e a ampliação da primeira fase da Champions League não caiu bem entre os clubes e as ligas europeias. A principal reclamação se deu por causa do "inchaço" do calendário. Os jogadores chegaram a ameaçar entrar em greve, mas a ideia não foi para frente.

Apesar de ser disputado a cada quatro anos, o Super Mundial de Clubes ocorrerá entre os meses de junho e julho, período em que, tradicionalmente, os clubes europeus estão de férias e se preparando para o próximo ciclo.

O Super Mundial se "uniu" à Copa do Mundo e à Eurocopa entre as competições disputadas nos períodos de férias dos jogadores. Em um ciclo de quatro anos, apenas um terá espaço para o descanso completo daqueles que têm seleções e clubes envolvidos nestes torneios.