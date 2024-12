Super Mundial pode ter 'grupo da morte' só com campeões continentais; veja

Isso determina que o Botafogo, que está no pote 3, não ficará junto de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras —todos no pote 1. O Alvinegro carioca, atual campeão da Libertadores, não ficou no pote principal com os outros times brasileiros e do River Plate devido à sua posição no ranking da Conmebol, ficando atrás inclusive do Boca Juniors.

Cabeças de chave da Uefa e da Conmebol serão dispostos em grupos de forma com que não se enfrentem antes da semifinal no mata-mata, caso terminem em primeiro de seus grupos. Na fase eliminatória, os dois melhores das duas principais confederações também ficarão em lados diferentes do chaveamento.

Flamengo, Fluminense, Palmeiras e River Plate terão pela frente Chelsea, Borussia, Inter de Milão ou Porto, que estão no pode 2. Os quatro europeus são os mais bem ranqueados da Uefa, tirando os cabeças de chave, e estarão necessariamente no grupo de um dos quatro melhores da Conmebol.