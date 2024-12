Textor 'no amor', Landim feliz e mais: representantes repercutem sorteio

John Textor pregou o "amor". Ao ser questionado sobre a "profecia" de Luis Enrique, técnico do PSG, o dono da SAF do Botafogo elogiou o adversário e ressaltou a confiança no atual campeão da Libertadores.

Eu acredito no amor. Eu vi o vídeo do Luis Enrique e achei super divertido, acabou sendo profético. Ele é um ótimo cara e ótimo técnico. O Botafogo vai tentar chocar algumas pessoas. Estamos vindo não só para ganhar o grupo, mas para ganhar todos os jogos. Temos o melhor time da América do Sul e vamos encarar grandes times da Europa John Textor, à CazéTV

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, estava sorridente. Ele mostrou, em entrevista ao Sportv, uma camisa que ganhou dos dirigentes do Espérance, da Tunísia — os dois estão no Grupo D.

Eles me deram uma camisa do Espérance. Vai ser nosso jogo de abertura. A competição é longa e qualquer sorteio seria difícil. São 32 clubes participando e todos eles fizeram um ano muito bom. Estamos em um momento bom, e a equipe não vai estar tão cansada como costuma estar quando disputa destas competições Rodolfo Landim, ao Sportv

Branco, que representou o Fluminense, se mostrou otimista. O ídolo da equipe carioca, que não acumula cargo diretivo, classificou uma chave com Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns como "bom".