Rodrygo é 'elo mais fraco' e pode sair para Real fazer caixa, diz jornal

A iminente saída de Ancelotti também faz Rodrygo ficar em posição de inferioridade em relação aos seus concorrentes, de acordo com o diário. O técnico italiano é um dos maiores defensores da manutenção do jogador de 24 anos no time titular, mas já avisou aos jogadores que deixará o clube.

O AS completou que Rodrygo é uma das peças mais viáveis para o Real Madrid fazer caixa e investir em outra posição. No entanto, o brasileiro tem contrato até 2028 e, para isso, precisaria concordar em deixar o clube.

Se o rosto é o espelho da alma, o de Rodrygo diz que algo está acontecendo com ele no Real Madrid. (...) Seus gestos, sua aparente tristeza, delatam que pode haver algo mais por trás de sua má fase. Uma queda que também coincide com a notícia de que Vinicius já concordou em renovar seu contrato com o Real Madrid até 2030.

