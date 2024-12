Super Mundial: Palmeiras pega time de Messi; Botafogo cai no grupo da morte

A Fifa também apresentou o troféu da competição e anunciou que ele passará por todos os 32 clubes antes da competição. A entidade não explicou como ou quando será a turnê.

Formato do Super Mundial

A competição terá o mesmo formato da última Copa do Mundo. As equipes foram divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave, e as duas melhores avançam ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único. Não há disputa pelo terceiro lugar.

A competição será realizada nos Estados Unidos e contará com 12 estádios. A final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 acontecerá no MetLife Stadium, em Nova York.

Ainda não há data para o início da venda de ingressos. Os interessados, porém, já podem de cadastrar no site da Fifa.

Veja os estádios do Super Mundial: