Técnico do PSG palpita que enfrentará o Botafogo no Mundial de Clubes

O sorteio dos grupos do Mundial de Clubes acontece nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília). Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, deu seu palpite para um de seus adversários na primeira fase da competição. Ele acredita que sua equipe jogará contra o Botafogo.

"Vai ser uma competição muito atrativa para todos os envolvidos, a oportunidade de ver um Campeonato Mundial de Clubes vai ser muito emocionante. Qual é, na sua opinião, o melhor clube do Brasil neste momento? O Botafogo? Bem, então com certeza vai cair com nós no sorteio. PSG contra Botafogo, posso garantir. Bem, posso quase garantir", disse em entrevista coletiva.