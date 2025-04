Após goleada, Filipe Luís elogia atuação do Flamengo: "Estou muito feliz com o que vi"

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGOOOOOOOOO NO MARACA!!!!!!!

O MENGÃO APLICA MAIS UMA GOLEADA NO BRASILEIRÃO!! VAAAAAAAAMMMOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS!!!#VAMOSFLAMENGO pic.twitter.com/J91sbWQKl9

"O treinador sempre espera uma atuação de gala, um time concentrado, dominante, que pressione e faça gols. Sempre penso isso. Deito no travesseiro e penso: 'Tomara que amanhã seja a melhor atuação da nossa equipe'. Sempre almejo isso e preparo isso. Na prancheta, eu ganhei todos os jogos. Nunca perdi um jogo na prancheta. O problema é que, no campo, o adversário joga, as fichas se mexem e não é tão simples assim. O nosso primeiro tempo hoje foi muito efetivo, jogamos muito bem", acrescentou.

Com gols de Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro, o Flamengo abriu 3 a 0 no placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, de pênalti, Pedro balançou as redes pela segunda vez e fechou a goleada do Rubro-negro.

A equipe do técnico Filipe Luís assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados, um a mais que o vice-líder Palmeiras.