Reserva, Gabigol parabeniza autor de gol da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco

Reforço badalado do Cruzeiro para 2025, Gabigol ficou apenas no banco de reservas na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o atacante parabenizou Christian, autor do gol no Parque do Sabiá.

"Que seja o primeiro de muitos Christian! +3 pro Cabuloso guerreiro", escreveu no X (antigo Twitter).