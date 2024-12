RMP: Quem se deu pior no sorteio foi o Flamengo; Flu foi o mais sortudo

Com a definição dos grupos do Super Mundial de Clubes, as equipes brasileiras conheceram seus rivais na competição que será realizada em 2025. O Flamengo foi quem se deu pior no sorteio, e o Fluminense foi o time mais sortudo, avaliou o colunista Renato Maurício Prado, em Live realizada pelo UOL Esporte nesta quinta-feira (5).

Para mim, quem se deu pior foi o Flamengo. Porque caiu num grupo que tem um cruzamento provável imediato com o Bayern e tem enorme dificuldade de sair primeiro no grupo por causa da presença do Chelsea. Então, não deu sorte no sorteio.