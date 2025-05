Benzema cai na gargalhada com lance inusitado de colega de equipe; assista

Benzema, que já tinha sido substituído, foi flagrado se divertindo com o lance ao lado dos companheiros no banco de reservas. O atacante de 37 anos fez o primeiro e o segundo do Al-Ittihad na partida.

Classificação e jogos Saudita

Líder do Campeonato Saudita, o Al Ittihad derrotou o Al Feiha por 3 a 0 ontem e se aproximou ainda mais do título. O time de Benzema chegou aos 74 pontos na tabela de classificação e está a seis pontos de distância do Al Hilal, que também venceu na rodada —goleou o Al-Orobah por 4 a 0, hoje.

O Al-Ittihad volta a campo na quinta-feira (15) para enfrentar o Al-Raed, fora de casa, pela 32ª rodada do Saudita. Dependendo dos resultados, o time de Benzema já garante o título.