Portuguesa se reapresenta após vitória e inicia preparação para próximo jogo na Série D

O elenco da Portuguesa se reapresentou na tarde desta segunda-feira (12), no Centro de Treinamento do Parque Ecológico, após a vitória por 2 a 1 sobre o Rio Branco, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Com o resultado, a Lusa assumiu a liderança do Grupo A6, com sete pontos conquistados.

Após o domingo de folga em virtude do Dia das Mães, o grupo iniciou os trabalhos da semana com foco total no próximo compromisso. No sábado, a equipe visita o Porto Vitória, em Cariacica, no Espírito Santo.

Em busca do primeiro triunfo como visitante na temporada, o lateral direito Talles projetou uma partida equilibrada e reforçou a necessidade de entrega total durante os 90 minutos.