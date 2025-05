Lanús x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Com todas as quatro equipes ainda na disputa pela vaga direta na próxima fase, a rodada pode ser decisiva. Se a equipe argentina triunfar em seu estádio, garantirá o primeiro lugar do grupo e a vaga. Ao Vasco, resta buscar a vitória, feito que não alcança há oito partidas, e levar a decisão para a última rodada, quando jogará em casa contra o Melgar.

Mesmo uma derrota para o Lanús não significará a eliminação do Vasco na competição, uma vez que o segundo colocado do grupo disputará uma vaga nas oitavas de final com uma das equipes que terminarem a fase de grupos da Libertadores em terceiro lugar.

Visando uma recuperação na temporada, a diretoria vascaína contratou Fernando Diniz, que assumiu o comando do time nesta segunda-feira e só comandou um treinamento antes da viagem para a Argentina.

Para encarar o Lanús, Diniz não contará com os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Freitas, além do meia Dimitri Payet, todos lesionados.

Do outro lado, embora não viva nem de perto uma má fase como a do Vasco, o Lanús vem de eliminação para o Boca Juniors nas oitavas de final do Campeonato Argentino. Após um empate sem gols no tempo normal na Bombonera, o Boca saiu vencedor na disputa de pênaltis

FICHA TÉCNICA