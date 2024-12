Faltavam 10min para Botafogo ser campeão: a cronologia da briga pelo título

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

22h16: Fim do primeiro tempo no Mineirão. Anderson Daronco apitou o fim do primeiro tempo no Mineirão. Cruzeiro 0 x 0 Palmeiras. [Botafogo campeão]

22h19: Fim do primeiro tempo no Beira-Rio. Ramon Abatti Abel encerrou o primeiro tempo com vitória parcial do Botafogo por 1 a 0. [Botafogo campeão]

22h33: Rolou a bola no segundo tempo no Mineirão. Cruzeiro e Palmeiras começaram os 45 minutos finais. [Botafogo campeão]

22h36: Bola rolando também no Beira-Rio. Os 45 minutos finais começaram para Internacional e Botafogo. [Botafogo campeão]

22h39: Gol do Cruzeiro! Matheus Pereira recebeu pelo lado direito da área e finalizou no cantinho para abrir o placar. Cruzeiro 1 x 0 Palmeiras. [Botafogo ainda mais campeão]