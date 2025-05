Cléber Xavier classifica erro como infelicidade e lamenta empate na estreia

4-4-2

Essa situação já teve no jogo passado, com o Sampaio no comando, e pela falta de opção de um meia para manter o que vínhamos fazendo. Perdemos alguns jogadores que devem estar de volta no fim de semana, Soteldo, Thaciano, Bontempo. Mas para esse jogo vim com poucas opções e para resolver tentamos um externo de profundidade pelo lado esquerdo com Mateus, dois jogadores que fizeram a função com o Tiquinho mais recuado e o Deivid, que entrou aberto para tentar uma jogada mais individual e depois trouxemos para dentro, e o Rollheiser que faz as duas funções: armador pode dentro ou de flutuação.

Mais minutos para base?

Deivid entrou tão bem no jogo passado e nesse, como Mateus. Tem outros meninos como Hyan. Precisa de tempo, de eu descer para olhar os jogadores, conversar com a comissão, para dar esse espaço. Luca entrou hoje também, mas em uma função que não é a dele. Mas, sim, vão nos dar para esses jogos em sequência uma alternativa muito boa, principalmente o Mateus e o Deivid.

Expectativa do Santos para 2025

Não tem como ser diferente: precisamos sair primeiro dessa situação. Pensar no próximo jogo. A Copa do Brasil está encaminhada para uma situação de que, como o CRB teve a possibilidade de definir o jogo e felizmente não definiu, podemos reverter lá. Vamos para o Campeonato Brasileiro enfrentar um time que vem em uma situação igual a nossa e vamos tentar com esses jogadores que voltam e os que entraram bem, fazer uma análise e fazer o melhor jogo possível para primeira sair dessa. Não tem como alinhar expectativa sem primeira sair dessa situação que o Santos vem nessas primeiras rodadas. Aí depois tem parada para treinamento, tem janela para contratação e aí a gente vai pensar nisso.