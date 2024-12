Estêvão assina pintura no fim, Palmeiras vira e respira na briga pela taça

O Cruzeiro fecha o Brasileirão de 2024 contra o Juventude, no domingo (8), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Já o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque, no mesmo dia e no mesmo horário.

Palmeiras amassa o Cruzeiro, mas para em Cássio

Cássio em ação durante jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Brasileirão Imagem: Gilson Lobo/AGIF

A equipe de Abel Ferreira terminou o 1º tempo com 16 finalizações (9 delas no gol). Diversas oportunidades foram criadas, mas Cássio foi o responsável por manter o 0 a 0 no placar: foram oito defesas nos primeiros 45 minutos.

Felipe Anderson, em três oportunidades, Estêvão, Richard Rios e Agustín Giay desperdiçam as principais chances do lado alviverde.