Com time alternativo, Flamengo vence Botafogo-PB pela Copa do Brasil

O Flamengo venceu por 1 a 0 com o Botafogo-PB, nesta quinta-feira, no Castelão de São Luís. O confronto foi o de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Os cariocas foram a campo com uma escalação alternativa e o gol da vitória aconteceu no segundo tempo, com Joshua.

O confronto de volta entre as equipes será no dia 21 de maio, no Maracanã. Os rubro-negros podem empatar que vão avançar na Copa do Brasil. Para os paraibanos, apenas um triunfo por dois gols garante a equipe na próxima fase.