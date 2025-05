Corinthians aproveita expulsão e ganha do Grêmio pelo Brasileiro feminino

O Corinthians aproveitou a superioridade numérica e derrotou o Grêmio por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no Parque São Jorge, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Os gols da partida foram marcados por Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti.

As Brabas tiveram uma atleta a mais no gramado desde os 38 minutos do primeiro tempo, quando Raíssa foi expulsa e deixou as gaúchas em inferioridade. O Timão suou, mas conseguiu balançar as redes aos 32 da etapa final. Já nos acréscimos, Gabi Zanotti ampliou.