Vila Belmiro volta a viver cenário de guerra após empate do Santos

Com o forte cheiro do gás, torcedores ficaram presos dentro da Vila Belmiro e tiveram que achar rotas alternativas para sair. Um pai, inclusive, quebrou uma porta de vidro para conseguir sair do setor das organizadas e ir para as cativas.

Rodrigo Matuck/Gazeta Press

Essa é a segunda confusão que ocorre em menos de uma semana. Na segunda-feira, membros da Torcida Jovem invadiram o CT Rei Pelé para cobrar jogadores e diretoria.

Os torcedores estão insatisfeitos com o momento do clube, que amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, o Santos terá que vencer o CRB fora de casa para seguir vivo. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).