Botafogo vence Inter, Palmeiras se salva, e título fica para última rodada

Gols e destaques

Susto e gol. O jogo no Beira-Rio começou com um mix de sensações para os atletas do Botafogo: primeiro, Vitinho foi desarmado por Vitão e sentiu muita dor na parte de trás do joelho. O momento gerou apreensão — e futura substituição forçada do lateral —, mas a jogada ensaiada em escanteio cobrado por Almada acabou em gol: o argentino levantou para a entrada da área e Savarino, de primeira, engatou um lindo voleio e cravou o 1 a 0, placar que, naquele momento, dava o título antecipado. No Mineirão, o Palmeiras empatava por 0 a 0 com o Cruzeiro.

Savarino deu lindo chute, superou Rochet e abriu o placar em Inter x Botafogo Imagem: Vitor Silva/Botafogo

Inter responde. Os mandantes se lançaram ao ataque e reagiram ainda na casa dos 11 minutos, quando Bruno Tabata arrancou pela ponta direita, cortou para o meio e, de fora da área, bateu forte. Para a sorte dos cariocas, a bola desviou em Adryelson e saiu pela linha de fundo.

Trave salva o Botafogo. Proativo diante de um adversário cada vez menos apressado e apostando em contra-ataques, o Inter ficou no quase em boa investida pela ponta esquerda: Wesley acionou Enner Valencia, que arrumou espaço e, com a perna esquerda, carimbou a trave de Gatito em chute muito forte.

Pressão gaúcha, cadência carioca... e ira brasileira. O time de Roger Machado continuou martelando a defesa botafoguense, mas não conseguiu incomodar ao ponto de obrigar milagres do goleiro rival: Enner Valencia e Borré até tentaram de cabeça, mas foram ineficazes. Em meio à falta de velocidade dos visitantes, sobrou até para o árbitro Ramon Abatti Abel, que deixou as duas equipes insatisfeitas com marcações, cartões e advertências verbais.