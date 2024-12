Estêvão não joga a toalha por tri do Palmeiras: 'Ainda tem um jogo'

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, com um golaço de Estêvão de falta no fim e impediu o título do Botafogo. Na última rodada, a equipe carioca precisa de um empate contra o São Paulo, no Nilton Santos, para confirmar o título.

Já o Alviverde precisa vencer o Fluminense e torcer para uma derrota do Botafogo em casa contra um de seus maiores rivais.

Todas as partidas da última rodada acontecem no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília).

Gol de Estêvão esquenta briga pela artilharia. O jogador do Palmeiras chegou a 13 gols no campeonato, está atrás apenas de Yuri Alberto (14) e Alerrandro (14).