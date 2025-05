Cleber Xavier lamenta empate e confusão em estreia no Santos: "Série de erros"

Após o jogo, torcedores do Alvinegro Praiano protestaram com cânticos cobrando elenco e diretoria. Além disso, houve conflito com a polícia, que explodiu bombas de gás de pimenta.

"O ambiente já estava assim. Teve a invasão. Sabíamos que se o resultado não viesse a pressão seguiria. Tentamos trabalhar a questão mental dos atletas", comentou rapidamente o treinador.

Por fim, Cleber Xavier admitiu que ainda tem muito para melhorar neste time do Santos. Anunciado na terça-fera, o técnico teve apenas dois treinos até o momento.

"Precisamos trabalhar, melhorar números. De novo vamos para um jogo com um dia de trabalho, mas para outra semana teremos uma situação melhor com seis ou sete dias de trabalho. Vamos ter mais opções também. A marcação está melhorando, mas precisa de continuidade. Não é no estalar de dedos", analisou.

"Não tenho ainda como identificar tudo. Ainda saberemos como vamos resolver e trabalhar no dia a dia, tem uma série de detalhes que vamos poder mudar um pouco essa estrutura que o clube vive. Não tenho como responder ainda. É muito rápido, cada passo que a gente dá, é um detalhe ou outro. Antes do jogo contra o Ceará, vamos identificar e colocar conceitos nossos. Que são diferentes do técnico anterior diferentes do nosso", finalizou.

Com o resultado, o Peixe precisa vencer o jogo da volta para seguir para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).