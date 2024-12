Neymar reage a publicação sobre ele jogar junto de Memphis no Corinthians

O atacante Neymar deixou um comentário em uma publicação nas redes sociais sobre eke jogar ao lado do holandês Memphis Depay no Corinthians.

O que aconteceu

O Co-CEO da Furia, André Akkari, publicou uma foto ao lado dos dois craques: "Estou trabalhando para isto acontecer, imagina no Coringão?". Akkari aparece no registro no meio dos atletas e marcou ambos na postagem. Ele é um dos executivos do time de e-Sports do qual Neymar é torcedor declarado.

Neymar riu nos comentários. O jogador deixou dois emojis de risada, animando torcedores corintianos, que lotaram a publicação com pedidos pelo atacante brasileiro.