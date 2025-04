Como está a situação dos três cotados pela CBF para assumir a seleção

A CBF tem Carlo Ancelotti como favorito para ser o próximo técnico da seleção brasileira, mas a reviravolta na negociação com o italiano do Real Madrid fez com que os portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus voltassem ao radar. O UOL detalha abaixo como está a situação dos três treinadores cotados pela entidade.

Carlo Ancelotti

Na mira da CBF pela segunda vez, Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até a metade de 2026. O italiano está no time merengue desde 2021 e, no fim de 2023, renovou o vínculo com os espanhóis.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid Imagem: Oscar del Pozo/AFP

Ele estava muito perto de assinar com a seleção, mas voltou atrás pela ebulição nos bastidores do Real. O presidente Florentino Pérez ficou irritado com as especulações e decidiu dificultar a liberação do treinador de 65 anos, que optou por recuar com a CBF.