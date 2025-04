Raphinha iguala Messi quase artilheiro e líder de assistências da Champions

A Internazionale teve vinte minutos impecáveis, com cruzamento de Dumfries para Marcus Thuram fazer 1 x 0 no primeiro minuto e voleio de Dumfries para o 2 x 0, aos 21. Jogava com linha de cinco defensores, três no meio de campo, saída rápida de Thuram e Lautaro Martinez no ataque. Repetia o que fez no último título, quando o trio Chivu, Zanetti e Samuel marcava o pé esquerdo de Arijen Robben, do Bayern.

Daquela vez, o Bayern não fez gol. Desta vez, Lamine Yamal tinha a marcação do lateral Gerard Martin, do zagueiro Iñigo Martínez e do volante Frenkie De Jong e, mesmo assim, decidiu no primeiro gol. Do mesmo lado, o cruzamento para o passe de Raphinha e Ferran Torres marcar o segundo gol.

Depois do primeiro tempo espetacular, com empate por 2 x 2, a Internazionale chegou ao terceiro gol com Dumfries e Raphinha empatou com o chute de fora da área que o transforma em artilheiro e líder de assistências, o primeiro jogador nestas condições desde Messi, 2012.

O jogo de volta será na terça-feira da próxima semana, em Milão, na Itália.