Com Cristiano Ronaldo apagado, Al-Nassr é eliminado da Liga dos Campeões Asiática

O Al-Nassr volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Al-Ittihad no Al -Awwal Park, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita, às 15h (de Brasília). Já o Frontale visita o Kashima Antlers, neste domingo, pela 16ª rodada do Japonês, às 1h05 (de Brasília).

Classificação e jogos Champions Asiática

Os gols do jogo

Com apenas 10 minutos do apito inicial, Simakan cabeceou para afastar um cruzamento da equipe japonesa. Tatsuya Ito aproveitou a sobra na entrada da área para bater forte de primeira e ver a bola entrar no ângulo, para largar na frente no marcador.

Em boa jogada de Mané pelo lado esquerdo, aos 28 minutos da primeira etapa, o senegalês driblou Van Wermeskerken e finalizou. A bola desviou na trave e morreu dentro do gol, empatando o confronto.

Após 13 minutos, Yuto Ozeki aproveitou o rebote dado pelo goleiro Bento em saída do gol para bater à meta livre e retomar a liderança do placar.

Aos 31 do segundo tempo, os visitantes conseguiram um contra-ataque e Erison arrancou pela esquerda. Ao entrar na área, próximo à linha de fundo, o atacante tocou para Akihiro Ienaga que, com o goleiro batido, apenas empurrou para o fundo as redes para ampliar a vantagem.