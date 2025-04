Após sete meses fora, Rodri volta a treinar pelo Manchester City

Rodri retornou nesta semana aos treinamentos com o elenco do Manchester City. Após sete meses fora, o volante teve seus primeiros contatos com a bola, mas ainda não tem data de retorno definida.

Segundo o jornal inglês Sky Sports, Rodri pode entrar em campo no Mundial de Clubes, que ocorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A equipe inglesa está no Grupo G, com Juventus-ITA, Wydad-MAR e Al-Ain-EAU.

O atual vencedor da Bola de Ouro se machucou em setembro de 2024, quando teve grave lesão no ligamento do joelho direito, na quinta rodada do Campeonato Inglês, contra o Arsenal.