Barcelona e Inter empatam em jogo de golaços e azar de goleiro na Champions

O vencedor do jogo da volta vai à final. Se houver novo empate, a decisão do finalista irá para a prorrogação. Se o empate persistir, o vencedor será definido nos pênaltis.

O jogo de volta será realizado na próxima terça-feira, no Giuseppe Meazza, na Itália. As equipes entram em campo às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi frenético. A Inter começou com tudo e abriu o placar com apenas 30 segundos — Marcus Thuram marcou um golaço de letra. Abatido pelo susto no início, o Barcelona ainda viu os italianos ampliarem com Dumfries, de voleio, em mais uma subida da Inter. A reação começou a partir do momento em que Yamal passou a ser mais acionado. A joia deu fôlego ao ataque catalão quando recebeu a bola e diminuiu a vantagem dos visitantes no terceiro golaço da noite. A pressão seguiu e o empate veio com Ferrán Torres. Os 47 minutos da primeira etapa foram de um jogaço no Estádio Olímpico.

Lamine Yamal em ação durante Barcelona x Inter de Milão, semifinal da Champions League Imagem: REUTERS/Albert Gea

O que era morno, ficou frenético também no segundo tempo. A etapa final começou sem muitas emoções, mas ganhou contornos dramáticos em sua metade. Dumfries fez mais um, recolocou a Inter em vantagem, porém a festa durou pouco — Raphinha teve sorte, enquanto Sommer deu azar em chutaço de longe. Com tudo igual mais uma vez, as equipes tiveram chances claras, mas nenhuma conseguiu sair vitoriosa.