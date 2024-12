Corinthians aproveita 'presentes', vira sobre o Criciúma e entra no G-8

Como foi o jogo

O Corinthians começou melhor e foi, aos poucos, transformando Gustavo em um dos grandes nomes do primeiro tempo. O goleiro do Criciúma fez intervenções importantes aos 6', em finalização cara a cara de Yuri Alberto, e aos 23', em chute forte de Raniele de dentro da área após cruzamento na medida de Depay. O time paulista chegou a ter 62% da posse de bola e parecia jogar em casa.

Mas, a partir da metade do primeiro tempo , a máxima do futebol de 'quem não faz toma' entrou em campo. O Criciúma aproveitou dois cochilos da defesa do Corinthians e fez 2 a 0 em oito minutos, com Bolasie mostrando seu faro de artilheiro. Aos 30', ele bateu de primeira após cruzamento de Dudu na área. Oito minutos depois, fez mais um, chutando de direita e aproveitando desvio para ampliar.

O Corinthians não se entregou, reagiu após o intervalo e conseguiu a virada. Diminuiu com Rodrigo Garro, aos 17', aproveitando erro na saída de bola do Criciúma, e Matheus Bidu, com um golaço de fora da área aos 20'. Aos 38', o Timão aproveitou mais uma falha da defesa do time catarinense para virar a partida, com Yuri Alberto recebendo presente de Romero. O mesmo Yuri, em mais um contra-ataque e outra assistência de Romero, deu números finais aos 49'.

Mascote foge e reservas negociam com polícia

O jogo contou com uma confusão no intervalo, iniciada após briga entre dois torcedores do Corinthians nas arquibancadas.