Dudu é reintegrado aos treinos do Cruzeiro após rumores de saída do clube

O atacante Dudu voltou à rotina de treinamentos do Cruzeiro após reunião entre o atleta, seu staff e a diretoria do clube nesta quarta-feira. O principal objetivo da reunião era definir o futuro do ex-Palmeiras, que tinha sido barrado das atividades junto ao elenco pelo técnico Leonardo Jardim. A informação foi divulgada inicialmente pela Band.

Em meio à indefinição sobre uma possível saída do clube mineiro, Dudu agora volta a ficar à disposição do treinador português para atuar. No entanto, o atacante não deve entrar em campo nesta quinta-feira, contra o Vila Nova, pois terá que reconquistar a confiança do comandante.